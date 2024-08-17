Два гранда Серии А сделали запрос по Омородиону, которого едва не купил «Челси»

Нападающий мадридского «Атлетико» Самюэль Омородион ещё может сменить клуб после срыва трансфера в «Челси».

Лондонцы согласовали с «матрасниками» сделку по 20-летнему форварду на сумму в 40 млн евро, однако переход сорвался в последний момент по инициативе футболиста. Как информирует известный инсайдер Джанлука ди Марцио, на днях «Ювентус» и «Наполи» обратились к «Атлетико» с запросом по Омородиону. В случае со «старой синьорой» речь идёт об аренде – мадридцев такой вариант не устраивает.

Самюэль Омородион провёл прошлый сезон в аренде в «Алавесе». Контракт игрока с «Атлетико» рассчитан до 2028 года.