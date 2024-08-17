На 90-й минуте «Дженоа» отобрал победу у «Интера»

Чемпион прошлого сезона и главный претендент на Скудетто, «Интер», начинал новый сезон в гостях у «Дженоа». Маркус Тюрам пробивал по воротам соперника с 11 метров, но вратарь успел среагировать ногами. Хакан Чалханоглу нанес выстрел в правый от себя угол ворот соперника, и мяч чудом не влетел в сетку, вильнув в последний момент в сторону. После навеса с правого края Жуниор Мессиас пробил головой под перекладину, кипер парировал как-то неуверенно мяч в центр, а Алессандро Вольякко просто добил сферу в сетку - 1:0. «Интер» быстро отыгрался - классная подача от Николо Бареллы в касание с правого края, выиграл верх Тюрам и головой направил сферу впритирку со стойкой - 1:1. Милан Бадель атаковал Тюрама в штрафной и сбил его - пенальти. Но ВАР помог арбитру разобраться, решение отменено. После рикошета мяч на левый край штрафной прилетел, откуда Федерико Димарко пробивал под перекладину, и сумел защитник выбить сферу практически из ворот.

Удивительно, но второй тайм прошел без опасных моментов. Лишь в концовке Давиде Фраттези отдал передачу на Тюрама, который сумел уйти от столкновения с защитником и красиво подсек сферу над вратарем - офсайд. Но ВАР пересмотрел решение лайнсмена - гол и 1:2. На 90-й минуте показалось, что мяч рукой в своей штрафной тронул Янн-Аурель Биссекк - да, это пенальти. Мессиас не забил 11-метровый удар, но мяч от голкипера отскочил к форварду, и тот пульнул под перекладину - 2:2.