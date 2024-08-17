«Парма» с «Фиорентиной» открыли новый сезон Серии А ничейным результатом

«Парма» с «Фиорентиной» начали новый сезон очным матчем. Валентин Михэйлэ мог открывать счет на первых минутах, но не попал в створ в убойном моменте. На 22-й минуте хозяева повели - Анж-Йоан Бонни ассистировал, а Деннис Ман был точен - 1:0. Еще момент у «Пармы» - удар с лета нанес Симон Зом, но попал в штангу. «Фиалки» отыгрались на 75-й минуте - Кристиано Бираги левой нанес удар со штрафного и закрутил мяч в сетку ворот - 1:1. Напоследок Вилан Сиприен запорол свой момент - промах.Протокол игры