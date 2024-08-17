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Чемпионат Италии. Серия А

«Парма» с «Фиорентиной» открыли новый сезон Серии А ничейным результатом

17 Августа 2024 • 21:27 Комментировать
Парма
1:1
Фиорентина

«Парма» с «Фиорентиной» начали новый сезон очным матчем. Валентин Михэйлэ мог открывать счет на первых минутах, но не попал в створ в убойном моменте. На 22-й минуте хозяева повели - Анж-Йоан Бонни ассистировал, а Деннис Ман был точен - 1:0. Еще момент у «Пармы» - удар с лета нанес Симон Зом, но попал в штангу. «Фиалки» отыгрались на 75-й минуте - Кристиано Бираги левой нанес удар со штрафного и закрутил мяч в сетку ворот - 1:1. Напоследок Вилан Сиприен запорол свой момент - промах.Протокол игры

 
Парма1:1Фиорентина
(1:0) Ман Деннис22'  
  75'Бираги Кристиано (1:1)
Судзуки ДзионКулибали ВойоБолог Ботонд  49'Чиркати Алессандро  85'Валери ЭмануэлеЭстевес Науэль  36'Бернабе Адриан 80' (Сиприен Вилан ( 80') Ман Деннис 65' (Алмквист Понтус ( 65') Зом Симон 76' (Канчельери Маттео ( 76') Михэйлэ Валентин 65' (Эно Антони ( 65') Бонни Анж-Йоан 65' (Камара Дрисса ( 65')
Запасные: Миколаевски ДаниэльЧичисола ЛеандроМохаммед Анас ХаджВаленти ЛаутароКорви ЭдоардоКовальский Матеуш
Терраччиано ПьетроМартинес Куарта Лукас 60' (Паризи Фабьяно ( 60') Понграчич Марин  35'  83'Комуццо Пьетро 73' (Бьянко Алессандро ( 73') Додо ДомилсонБираги КристианоМандрагора Роландо 73' (Кайоде Майкл ( 73') Амрабат СофьянКольпани Андреа 60' (Иконе Жонатан ( 60') Куаме Кристиан 79' (Соттиль Риккардо ( 79') Кин Мойзе
Запасные: Фортини НикколоИнфантино ДжиноМартинелли ТоммазоРичардсон АмирДе Хеа ДавидБрекало ЙосипLeonardo BaroncelliБельтран ЛукасБарак Антонин
17 августа. Стадион "Эннио Тардини" (Парма).
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Евро-Футбол.Ру,
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