«Парма» с «Фиорентиной» открыли новый сезон Серии А ничейным результатом

«Парма» с «Фиорентиной» начали новый сезон очным матчем. Валентин Михэйлэ мог открывать счет на первых минутах, но не попал в створ в убойном моменте. На 22-й минуте хозяева повели - Анж-Йоан Бонни ассистировал, а Деннис Ман был точен - 1:0. Еще момент у «Пармы» - удар с лета нанес Симон Зом, но попал в штангу. «Фиалки» отыгрались на 75-й минуте - Кристиано Бираги левой нанес удар со штрафного и закрутил мяч в сетку ворот - 1:1. Напоследок Вилан Сиприен запорол свой момент - промах.Протокол игры
|(1:0) Ман Деннис22'
|75'Бираги Кристиано (1:1)
Судзуки Дзион•Кулибали Войо•Болог Ботонд• 49'Чиркати Алессандро• 85'Валери Эмануэле•Эстевес Науэль• 36'Бернабе Адриан80' (Сиприен Вилан (80') •Ман Деннис65' (Алмквист Понтус (65') •Зом Симон76' (Канчельери Маттео (76') •Михэйлэ Валентин65' (Эно Антони (65') •Бонни Анж-Йоан65' (Камара Дрисса (65')
Терраччиано Пьетро•Мартинес Куарта Лукас60' (Паризи Фабьяно (60') •Понграчич Марин 35'• 83'Комуццо Пьетро73' (Бьянко Алессандро (73') •Додо Домилсон•Бираги Кристиано•Мандрагора Роландо73' (Кайоде Майкл (73') •Амрабат Софьян•Кольпани Андреа60' (Иконе Жонатан (60') •Куаме Кристиан79' (Соттиль Риккардо (79') •Кин Мойзе
17 августа. Стадион "Эннио Тардини" (Парма).
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