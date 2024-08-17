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Погба нужны деньги – дисквалифицированный за допинг француз продаёт особняк

17 Августа 2024 • 19:34 Комментировать

Полузащитник Поль Погба получил дисквалификацию на четыре года после проваленного теста на допинг. Срок дисквалификации истекает только осенью 2027 года, и футбольная карьера 31-летнего француза теперь находится под большим вопросом.

Контракт Погба с «Ювентусом» пока что продолжает действовать, но игрок получает только 1700 фунтов в месяц. Возможно, на этом фоне игроку понадобились деньги. Как сообщает на своих страницах The Sun, Поль выставил на продажу свой особняк в Чешире, купленный в 2016 году. Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» хочет продать жильё за 4 миллиона фунтов.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Поль Погба
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