«Интер» назвал состав на первый матч сезона в Серии А

В первом туре чемпионата Италии «Интер» будет играть на выезде против «Дженоа». Рулевой «нерадзурри» Симоне Индзаги принял решение выпустить на поле с первых минут таких футболистов:

Зоммер, Биссек, Ачерби, Бастони, Дармиан, Димарко, Барелла, Чалханоглу, Мхитарян, Тюрам, Лаутаро Мартинес.

Матч между «Дженоа» и «Интером» стартует в 19:30 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

Отметим, что «Интер» является действующим чемпионом Италии. В прошлом сезоне команда Симоне Индзаги выиграла скудетто досрочно.