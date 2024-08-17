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Чемпионат Италии. Серия А

«Интер» назвал состав на первый матч сезона в Серии А

17 Августа 2024 • 18:44 Комментировать
Дженоа
...
Интер Милан
1 6.90 X 4.30 2 1.53
Через 0 ч. 28 мин.

В первом туре чемпионата Италии «Интер» будет играть на выезде против «Дженоа». Рулевой «нерадзурри» Симоне Индзаги принял решение выпустить на поле с первых минут таких футболистов:

Зоммер, Биссек, Ачерби, Бастони, Дармиан, Димарко, Барелла, Чалханоглу, Мхитарян, Тюрам, Лаутаро Мартинес.

Матч между «Дженоа» и «Интером» стартует в 19:30 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

Отметим, что «Интер» является действующим чемпионом Италии. В прошлом сезоне команда Симоне Индзаги выиграла скудетто досрочно.

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Интер Милан

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