«Я ожидал большего»: Конте сделал серьёзное заявление

Главный тренер «Наполи» Антонио Конте признался, что столкнулся с серьёзными трудностями при работе с командой. Специалист дал понять, что в ближайшее время больших успехов от неаполитанцев можно не ждать.

«Я ожидал сложной ситуации, но не такой. Я ожидал приятных сюрпризов, но их было трудно найти. Я ожидал большего. Я не знаю, когда «Наполи» станет конкурентоспособным. Это может быть через полгода, через год, через два года, через три года… я не знаю», - слова Конте приводит итальянский Sky.

В первом туре Серии А «Наполи» сыграет на выезде против «Вероны». Матч пройдёт в воскресенье, 18 августа.