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Чемпионат Италии. Серия А

«Я ожидал большего»: Конте сделал серьёзное заявление

17 Августа 2024 • 18:29 Комментировать
Верона
...
Наполи
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18.08 19:30

Главный тренер «Наполи» Антонио Конте признался, что столкнулся с серьёзными трудностями при работе с командой. Специалист дал понять, что в ближайшее время больших успехов от неаполитанцев можно не ждать.

«Я ожидал сложной ситуации, но не такой. Я ожидал приятных сюрпризов, но их было трудно найти. Я ожидал большего. Я не знаю, когда «Наполи» станет конкурентоспособным. Это может быть через полгода, через год, через два года, через три года… я не знаю», - слова Конте приводит итальянский Sky.

В первом туре Серии А «Наполи» сыграет на выезде против «Вероны». Матч пройдёт в воскресенье, 18 августа.

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Евро-Футбол.Ру,
Антонио Конте Наполи

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