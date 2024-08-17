Полузащитник Юссуф Фофана стал игроком «Милана». Клуб Серии А официально объявил о подписании с 25-летним французом контракта на четыре сезона – до середины 2028 года. Фофана перебрался в стан «россонери» из «Монако».

За «Милан» Фофана будет играть под номером 29. Юссуф является игроком национальной сборной Франции, этим летом он выступил на чемпионате Европы.

В стартовом туре чемпионата Италии «Милан» будет принимать «Торино». Матч пройдёт сегодня, 17 августа, и стартует в 21:45 по московскому времени. Не пропустите текстовую трансляцию, которую проведёт портал LiveResult.