​Тренер «Торино» пояснил, как сыграет против «Милана»

Вслед за испанским, французским и английским чемпионатом в эти выходные стартует также и Серия А. В первом туре «Торино» предстоит сыграть с вице-чемпионом Серии А - «Миланом». Новый наставник «гранатовых» Паоло Ваноли полон уважения к сопернику, которого считает достойным борьбы за Скудетто в новом сезоне.

- Соперник создан для борьбы за чемпионство. Я уважаю «Милан» ещё со времён Берлускони. Я хочу хорошее выступление, чтобы команда сразу почувствовала свой футбол, - цитирует слова наставника «Торино» издание La Gazzetta Dello Sport.

В прошлом сезоне «Торино» занял девятое место.