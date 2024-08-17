​«Милан» договорился с «Сент-Этьеном» по поводу Балло-Туре

«Сент-Этьен» вернулся в высший свет французского футбола, и теперь клубу нужно усиление. В качестве такового руководство клуба рассматривает игрока, который уже давно потерял место в основном составе «Милана» и в прошлом сезоне выступал без особого успеха в аренде в английском «Фулхэме».

Речь идёт о Фоде Балло-Туре, который уже успел отказать турецкому «Бешикташу», но, судя по всему, не против вернуться в условно родную Францию. Как уточняет Relevo, сумма сделки между «Миланом» и «Сент-Этьеном» может составить один миллион евро плюс некоторые бонусы, если игрок придётся ко двору.