​Фонсека: «Я готов»

Уже в субботу итальянский «Милан» проведёт не просто свой первый матч в новом чемпионате, но и первую официальную игру под началом нового тренера - португальского специалиста Паулу Фонсеки. Накануне матча Фонсека ответил на вопросы журналистов и подтвердил - он считает, что возглавил «Милан» в оптимальный момент.

- Я прихожу в такой клуб, как «Милан», в оптимальный момент. У меня уже есть опыт работы в итальянском чемпионате с «Ромой», и я готов, - цитирует слова Фонсеки pianetamilan.it.

В прошлом чемпионате «Милан» под началом Стефано Пиоли занял второе место в турнирной таблице Серии А.