Римский «Лацио» подписал нападающего сборной Сенегала Булайе Диа. 27-летний форвард будет выступать за новый клуб в рамках аренды, которая рассчитана на два года. У римлян есть обязательство выкупа игрока у «Салернитаны» с условиями.

Диа оказался в «Салернитане» в 2022 году в рамках годичной аренды из «Вильярреала», а летом 2023 года футболист подписал с итальянским клубом постоянный контракт. Но по итогу прошлого сезона «Салернитана» покинула Серию А, заняв последнее место турнирной таблицы.

Основное амплуа игрока – центральный нападающий, также сыграть он может и на правом фланге. Transfermarkt оценивает футболиста в 10 млн евро.