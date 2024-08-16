​У «Салернитаны» - новый президент

Роберто Буссо - новый президент «Салернитаны», таким образом, после вылета из Серии А достаточно логично завершилась и эра 46-летнего предпринимателя Данило Ерволино, который управлял клубом последние годы.

При этом Буссо уже успел объявить, что не собирается особо трясти административный аппарат клуба и большая часть функционеров, работавших при Ерволино, сохранит свои места.

Уже в субботу, семнадцатого августа, «Салернитане» предстоит провести свой первый матч в Серии Б - команда примет дома «Читтаделлу». А стартовала вторая по силе лига итальянского футбола уже сегодня матчем «Брешии» с «Палермо».