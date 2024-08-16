Йылдыз продлил контракт и получил новый номер в «Ювентусе»

«Ювентус» объявил о продлении контракта с нападающим Кенаном Йылдызом. Талантливый 19-летний футболист поставил подписи под трудовым соглашением, которое рассчитано до середины 2029 года.

В пресс-релизе отмечается, что Йылдыз сменил игровой номер – теперь турецкий футболист будет выступать под номером 10. Ранее Кенан играл за первую команду «Ювентуса» с номером 15 на спине.

За первую команду «Ювентуса» Йылдыз успел провести 32 официальных матча. В них нападающий забил четыре гола и отдал один результативный пас на партнёра.

В первом туре Серии А «Ювентус» будет принимать «Комо». Матч пройдёт в понедельник, 19 августа.