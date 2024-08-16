27-летний исландский оттянутый форвард Альберт Гудмундссон стал игроком «Фиорентины». В стан «фиалок» он перебрался в рамках арендного соглашения на один сезон. У флорентийского клуба есть опция выкупа игрока, права на которого принадлежат «Дженоа».

В Серии А исландец уже довольно давно – два с половиной года. В «Дженоа» он перешёл из нидерландского «АЗ Алкмаар» всего за 1,5 млн евро в январе 2022 года. Контракт с генуэзцами связывает игрока до лета 2027 года.

Гудмундссон – оттянутый нападающий, однако сыграть может как на левом, так и на правом флангах атаки. Transfermarkt оценивает игрока атаки в 30 млн евро. В его активе 37 матчей за сборную Исландии во всех турнирах, в них он забил 10 голов.