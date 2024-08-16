«Ювентус» близок к продлению контракта с Йылдызом

В ближайшее время турецкий нападающий Кенан Йылдыз продлит трудовой договор с «Ювентусом». Об этом сообщает журналист Ромеу Агрести.

По данным источника, новый контракт 19-летнего футболиста с туринским клубом будет рассчитан до июня 2029 года. Кроме того, Йылдыз получил десятый номер в клубе.

В прошлом сезоне Йылдыз принял участие в 32 матчах в составе основной команды «Ювентуса», забил четыре мяча и сделал одну результативную передачу.

Действующий контракт Йылдыза с «Ювентусом» рассчитан до 2027 года. Согласно сведениям интернет-портала Transfermarkt, стоимость игрока составляет 30 миллионов евро.