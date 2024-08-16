«Аталанта» взяла в аренду у «Фрозиноне» Марко Брешианини. Центральный полузащитник в самом расцвете усилит клуб из Бергамо как минимум на год. Transfermarkt оценивает платную аренду между клубами в 2 млн евро.

Брешианини 24 года, футболист является воспитанником клубной академии «Милана». Окончательно покинул систему родного клуба он только прошлым летом, когда и перешёл во «Фрозиноне». Но его клубу не повезло вылететь из Серии А по итогу прошлого сезона.

«Аталанта» начинает новый сезон Серии А в грядущий понедельник. 19 августа бергамасков ожидает выездная игра с «Лечче» в первом туре.