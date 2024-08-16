«Аталанта» работает над трансфером полузащитника из Серии А

«Аталанта» в ближайшее время может пополнить свои ряды новым полузащитником. По информации от журналиста Фабрицио Романо, представители клуба встретились с агентами хавбека «Удинезе» Лазара Самарджича. Сообщается, что соглашение между сторонами довольно близко.

Источник также сообщает, что «Аталанта» вышла на связь с «Удинезе» с целью согласовать сумму компенсации за Самарджича. «Аталанта» скоро получит 52 миллиона евро за продажу Тёна Копмейнерса в туринский «Ювентус». Эта сумма поможет клубу оформить трансфер Самарджича.

22-летний Лазар в прошлом сезоне отметился 6 голами и 2 результативными передачами в Серии А.