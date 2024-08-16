Топ-5 самых дорогих трансферов лета в Серии А

Вот-вот стартует новый сезон итальянского чемпионата. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» решило рассказать о самых крупных сделках, которые были совершены клубами Серии А в текущее трансферное окно.

5-е место: Матиас Соуле из «Ювентуса» в «Рому» (25,6 млн евро)

Этим летом 21-летним аргентинцем интересовались «Байер» и некоторые клубы АПЛ, но сам футболист почему-то хотел именно в «Рому», поэтому убедил руководство отпустить его в столицу Италии. В апреле Соуле признался, что мечтает однажды оказаться в «Реале». Возможно, успешная игра за «Рому» поможет ему в этом.

4-е место: Давиде Фраттези из «Сассуоло» в «Интер» (29 млн евро)

«Интер» арендовал Фраттези ещё прошлым летом и после фантастического сезона просто не мог не выкупить контракт хавбека, даже несмотря на то, что аренда предусматривала опцию обязательного трансфера. Отличное усиление для «Интера» в соотношении цена-качество.

3-е место: Артём Довбик из «Жироны» в «Рому» (30,5 млн евро)

Долгое время Довбика вёл «Атлетико» Мадрид, но «Рома» предложила более выгодные финансовые условия, поэтому форвард и оказался в Италии. Эту историю поведал агент футболиста, отметив, что Довбик не видел в «Атлетико» серьёзного проекта. В ближайшее время нападающий будет выступать за «Рому» и постарается помочь команде пробиться в Лигу чемпионов.

2-е место: Алессандро Буонджорно из «Торино» в «Наполи» (35 млн евро)

«Челси», «Милан», «Бавария», «Ньюкасл», «Интер» — да кто только не боролся за подписание защитника сборной Италии, но настойчивее всех оказался «Наполи». 35 млн евро — внушительная сумма для центрального защитника, но Буонджорно должен окупить эти деньги.

1-е место: Дуглас Луис из «Астон Виллы» в «Ювентус» (51,5 млн евро)

«Арсенал» проявлял интерес к бразильцу ещё прошлой зимой, но, возможно, в клубе посчитали слишком завышенной цену Луиса, и клуб не стал его приобретать. Кроме того, агенты самого футболиста предлагали его «Барселоне», но каталонцы были нацелены на Дани Ольмо. «Ювентус» же давно вёл Луиса и ожидаемо его забрал, став самым настойчивым клубом в переговорах. Может быть, хавбек поможет «Ювентусу» вернуться на самую вершину.

Дмитрий Миляев