«Ювентус» приготовил новое предложение по вингеру сборной Португалии

«Ювентус» сделает новое предложение по футболисту «Порту» Франсишку Консейсау.

Согласно сообщениям, появившимся несколько дней назад, «драконы» уже ответили отказом «старой синьоре» в ходе переговоров по 21-летнему игроку. Теперь «Ювентус» намерен обратиться с новым предложением, докладывает Record. Как и прежде, речь идёт об аренде – в этот раз на сумму в 8 млн евро плюс 2 млн в виде бонусов. Также в сделку будет включено обязательство выкупа.

Франсишку Консейсау записал на свой счёт восемь голов и столько же ассистов в 43 матчах прошлого сезона. Transfermarkt оценивает стоимость вингера сборной Португалии в 22 млн евро.