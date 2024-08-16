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«Ювентус» приготовил новое предложение по вингеру сборной Португалии

16 Августа 2024 • 07:03 Комментировать
Санта-Клара
...
Порту
1 6.60 X 4.80 2 1.45
Через 11 ч. 12 мин.

«Ювентус» сделает новое предложение по футболисту «Порту» Франсишку Консейсау.

Согласно сообщениям, появившимся несколько дней назад, «драконы» уже ответили отказом «старой синьоре» в ходе переговоров по 21-летнему игроку. Теперь «Ювентус» намерен обратиться с новым предложением, докладывает Record. Как и прежде, речь идёт об аренде – в этот раз на сумму в 8 млн евро плюс 2 млн в виде бонусов. Также в сделку будет включено обязательство выкупа.

Франсишку Консейсау записал на свой счёт восемь голов и столько же ассистов в 43 матчах прошлого сезона. Transfermarkt оценивает стоимость вингера сборной Португалии в 22 млн евро.

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