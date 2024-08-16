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Названа зарплата Фофана в «Милане» слухи

16 Августа 2024 • 06:13 Комментировать
Милан
...
Торино
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17.08 21:45

«Милан» вот-вот оформит трансфер полузащитника «Монако» и сборной Франции Юссуфа Фофана.

«Россонери» договорились с монегасками о переходе 25-летнего футболиста за 25 млн евро. По сведениям инсайдера Николо Скиры, хавбек будет зарабатывать в «Милане» 3 млн евро в год. Утром субботы француз пройдёт медицинское обследование, после чего поставит подпись под контрактом, рассчитанным до 2028 года. Отмечается также, что в новой команде игроку достанется 29-й номер.

Юссуф Фофана провёл 175 поединков за «Монако», записав на свой счёт семь забитых мячей и 15 результативных передач. В цветах сборной Франции полузащитник отметился тремя голами и одним ассистом в 21 матче.

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