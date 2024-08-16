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Чемпионат Италии. Серия А

На форварда «Интера» Арнаутовича нашёлся новый претендент слухи

16 Августа 2024 • 05:23 Комментировать
Дженоа
...
Интер Милан
1 6.50 X 4.10 2 1.53
17.08 19:30

Нападающий миланского «Интера» Марко Арнаутович может покинуть клуб до закрытия трансферного окна.

Руководство «нерадзурри» готово бесплатно отпустить австрийца. Игроку уже дали понять, что он может искать себе новый клуб, а если решит остаться, то будет лишь четвёртым форвардом в иерархии Симоне Индзаги. По данным SportSport, на который ссылаются итальянские СМИ, над подписанием 35-летнего футболиста работает сербская «Црвена Звезда». Ветеран не хочет отказываться от своей текущей зарплаты в 3,7 млн евро, поэтому переманить его будет нелегко.

В прошедшем сезоне Марко Арнаутович стал автором семи голов и трёх ассистов в 34 поединках за «Интер».

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