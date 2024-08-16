Нападающий миланского «Интера» Марко Арнаутович может покинуть клуб до закрытия трансферного окна.

Руководство «нерадзурри» готово бесплатно отпустить австрийца. Игроку уже дали понять, что он может искать себе новый клуб, а если решит остаться, то будет лишь четвёртым форвардом в иерархии Симоне Индзаги. По данным SportSport, на который ссылаются итальянские СМИ, над подписанием 35-летнего футболиста работает сербская «Црвена Звезда». Ветеран не хочет отказываться от своей текущей зарплаты в 3,7 млн евро, поэтому переманить его будет нелегко.

В прошедшем сезоне Марко Арнаутович стал автором семи голов и трёх ассистов в 34 поединках за «Интер».