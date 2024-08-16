​Фонсека восторгается Леау

Португальский нападающий Рафаэл Леау может оказаться одним из наиболее выигравших от смены тренера в «Милане», ведь клуб возглавил его соотечественник, Паулу Фонсека. Пока что у нового наставника «Милана» лишь хвалебные слова в адрес Леау, который выступает за клуб с далёкого уже 2019 года.

- Я очень доволен им. Хочу отметить, что сейчас Леау гораздо более расположен помогать команде в обороне, - цитирует слова Паулу Фонсеки итальянское издание La Gazzetta Dello Sport.

Напомним, что новый сезон итальянского чемпионата Серии А стартует уже в субботу, семнадцатого августа.