«Ювентус» освободил седьмой номер Кьезы для дорогостоящего новичка

Вингер «Ювентуса» Федерико Кьеза лишился седьмого номера в команде.

Итальянца планируют продать до закрытия текущего трансферного окна, но приемлемых предложений пока нет. Тем временем, как сообщает журналист La Gazzetta dello Sport, у Кьезы уже «отняли» его седьмой номер. Новым обладателем «семёрки» должен стать полузащитник Тён Копмейнерс, чей трансфер из «Аталанты» туринский клуб намерен закрыть в ближайшее время.

Подписание Тёна Копмейнерса обойдётся «Ювентусу» почти в 60 млн евро. 26-летний нидерландец уже дал согласие на переход в стан «старой синьоры».

Интерес к Федерико Кьезе приписывается «Милану» и «Роме».