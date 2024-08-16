Тьяго Мотта поделился ожиданиями от Влаховича в «Ювентусе»

Главный тренер «Ювентуса» Тьяго Мотта рассказал, чего ждёт от нападающего Душана Влаховича.

В прошлом сезоне сербский футболист отметился 16 забитыми мячами, отыграв 33 матча за «бьянконери» в Серии А. 19 августа команда проведёт свой первый поединок под руководством нового наставника – соперником будет «Комо».

«Душан хорошо тренируется, я много с ним разговариваю. Нападающий его уровня должен быть способен проявлять себя как в атаке, так и при обороне. Он очень старается и полностью сосредоточен на том, о чём мы его просим. Нам нужен форвард, умеющий прессинговать, поддерживать атаки из глубины. Влахович совершенствуется с каждым днём», – поведал в интервью Sky Sport Мотта.