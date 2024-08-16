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Чемпионат Италии. Серия А

​Маркеджани: «Милан» меня убеждает больше, чем «Ювентус»

16 Августа 2024 • 02:37 Комментировать

«Милан» и «Ювентус» ведут заочную борьбу за то, чтобы стать главным конкурентом миланского «Интера» в предстоящем сезоне, оба клуба сменили главного тренера и усилили составы. Бывший голкипер «Лацио» и сборной Италии Лука Маркеджани заявил, что сейчас больше верит в «Милан», нежели в туринцев.

- «Милан» сейчас убеждает меня больше, чем «Ювентус». И не только текущие приобретения, но базис, который был заложен в прошлую трансферную кампанию, прошлым летом. А Альваро Мората - центрфорвард, который может дать команде очень и очень многое, - цитирует слова Маркеджани pianetamilan.it.


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