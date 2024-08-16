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Чемпионат Италии. Серия А

Стало известно, сколько заработает «Рома» на продаже Дибалы слухи

16 Августа 2024 • 02:00 Комментировать
Кальяри
...
Рома
1 4.00 X 3.50 2 1.95
18.08 21:45

Нападающий «Ромы» Пауло Дибала готов продолжить карьеру в Саудовской Аравии.

По информации источников из Италии, форвард «волков» ответил согласием саудовской «Аль-Кадисии», предложившей трёхлетний контракт с зарплатой в 20 млн евро в год. Как сообщает Football Italia, «Рома» рассчитывает заработать на продаже аргентинца около 15 млн евро. Пункт отступных на сумму в 12 млн евро, который был прописан в контракте 30-летнего игрока, уже утратил силу, поэтому желающим переманить чемпиона мира необходимо напрямую согласовать сделку с римским клубом.

Действующий договор Пауло Дибалы с «Ромой» рассчитан до следующего лета.

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