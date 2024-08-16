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«Ювентус» близок к долгожданному подписанию главной трансферной цели

16 Августа 2024 • 00:10 Комментировать
Лечче
...
Аталанта
19.08 19:30

Полузащитник «Аталанты» Тён Копмейнерс находится в шаге от перехода в «Ювентус».

После длительных переговоров «старая синьора» вплотную приблизилась к заключению сделки по нидерландцу. По информации инсайдера Николо Скиры, «Аталанта» готова ответить согласием на последнее предложение «Ювентуса». Бергамаскам осталось лишь найти замену 26-летнему игроку.

Стоимость трансфера Тёна Копмейнерса в «Ювентус», по имеющимся данным, может составить почти 60 млн евро с учётом бонусов.

На счету хавбека 29 забитых мячей и 15 результативных передач в 129 поединках за команду Джан Пьеро Гасперини.

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