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Чемпионат Италии. Серия А

Два топ-клуба Серии А связались с агентом Кьезы

15 Августа 2024 • 23:30 Комментировать
Милан
...
Торино
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17.08 21:45

Футболист «Ювентуса» Федерико Кьеза вынужден искать себе новый клуб.

26-летний игрок выразил готовность продолжить выступления за «старую синьору», но руководство настаивает на скорейшей продаже итальянца, так как тот не входит в планы тренера Тьяго Мотты. По сведениям инсайдера Николо Скиры, «Милан» и «Рома» связались с агентом Кьезы, чтобы узнать об актуальных запросах, но официальные переговоры пока не ведутся.

Контракт вингера сборной Италии с «Ювентусом» истекает в конце июня следующего года. В прошлом сезоне Кьеза отметился десятью голами и тремя результативными пасами в 37 матчах «бьянконери».

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