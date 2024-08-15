«Ювентус» подпишет вингера сборной Аргентины

Футболист «Фиорентины» Николас Гонсалес скоро перейдёт в «Ювентус».

26-летний игрок уже ответил согласием «старой синьоре», но сделку пришлось заморозить, поскольку у «Фиорентины» возникли проблемы с подписанием Альберта Гудмундссона («Дженоа»), призванного заменить Гонсалеса. Теперь трансфер исландца одобрен, поэтому «фиалки» смогут отпустить Нико в «Ювентус», информирует инсайдер Фабрицио Романо. Если не произойдёт ничего незапланированного, аргентинец будет представлен в качестве новичка «бьянконери» уже в скором времени.

Как сообщалось ранее «Ювентус» Арендует Николаса Гонсалеса с обязательством выкупа. Общая стоимость операции составит порядка 30 млн евро.