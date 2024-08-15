​Эксперт уверен, что «Милан» продаст Беннасера

Алжирский полузащитник Исмаэль Беннасер покинет «Милан», в этом уверен итальянский эксперт Мануэле Байоккини. По его мнению, с приходом в «Милан» Юсуфа Фофаны Беннасер потеряет свою игровую ценность для «Милана», а посему ему следует изучать получше предложения из Саудовской Аравии.

Байоккини уверен, что у Беннасера много больше шансов получить достойное предложение из этой страны, в отличие от французского полузащитника Ясина Адли, которого слухи также спроваживают из «Милана».

Напомним, что новый сезон итальянского чемпионата Серии А стартует уже на этой неделе.