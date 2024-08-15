«Ювентус» отстранил Кьезу от тренировок  

Вингер Федерико Кьеза больше не будет тренироваться с основой «Ювентуса». О таком решении туринского клуба в социальных сетях рассказывает известный журналист Джованни Альбанезе.

Кьеза будет тренироваться с резервистами до того момента, как будет найдено решение по его будущему. Ранее в «Ювентусе» рассказывали о том, что Федерико не входит в планы главного тренера команды Тьяго Мотты.

Действующий контракт Федерико Кьезы с «Ювентусом» рассчитан до середины 2025 года. Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают 26-летнего итальянского игрока в 35 миллионов евро.