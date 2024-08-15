​Подруга супруги Мораты рассказала, почему они расходятся

Испанский нападающий Альваро Мората всё лето генерирует новости - сперва он стал чемпионом Европы, затем перешёл в «Милан», после чего появилась новость о том, что он расстаётся с супругой. Сейчас подруга супруги Мораты по имени Изабель Рабанго решила объяснить, что происходит.

- Дело не в другой женщине. У Альваро нет другой женщины. Они продолжают глубоко любить друг друга, они уважают друг друга, но сейчас проходят через деликатный момент, - цитирует слова подруги супруги Мораты pianetamilan.it.

Напомним, что новый сезон Серии А стартует уже на этой неделе, в первом туре «Милан» сыграет с «Торино».