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Чемпионат Италии. Серия А

«Ювентус» улучшил своё предложение по Копмейнерсу слухи

15 Августа 2024 • 20:50 Комментировать
Ювентус
...
Комо
19.08 21:45

«Ювентус» продолжает вести переговоры с «Аталантой» по трансферу атакующего полузащитника Тёна Копмейнерса.

Как сообщает авторитетный журналист Фабрицио Романо, «Аталанта» отклонила прошлое предложение «Ювентуса» по 26-летнему футболисту в размере 50 млн евро плюс 5 млн в качестве бонусов. Однако туринцы не собираются останавливаться, и клуб уже улучшил свое предложение до 52 млн евро чистыми, добавив 7 бонусных млн, рассказал журналист.

Стоит сказать, что Копмейнерс пропустил минувший матч «Аталанты» против «Реала» в рамках Суперкубка УЕФА, в котором его команда уступила со счетом 0:2

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