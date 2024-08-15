«Ювентус» продолжает вести переговоры с «Аталантой» по трансферу атакующего полузащитника Тёна Копмейнерса.

Как сообщает авторитетный журналист Фабрицио Романо, «Аталанта» отклонила прошлое предложение «Ювентуса» по 26-летнему футболисту в размере 50 млн евро плюс 5 млн в качестве бонусов. Однако туринцы не собираются останавливаться, и клуб уже улучшил свое предложение до 52 млн евро чистыми, добавив 7 бонусных млн, рассказал журналист.

Стоит сказать, что Копмейнерс пропустил минувший матч «Аталанты» против «Реала» в рамках Суперкубка УЕФА, в котором его команда уступила со счетом 0:2