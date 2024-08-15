«Наполи» отдал в аренду 23-летнего защитника Натана в аренду в севильский «Бетис». В клубе испанской Примеры бразилец проведёт ближайший футбольный сезон. Отметим, что в арендном соглашении по игроку есть пункт о выкупе.

Натан – центральный защитник, иногда может сыграть и на левом фланге. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 12 млн евро. Контрактом с «Наполи» Натан связан долгосрочным – до лета 2028 года.

В клубе с юга Италии латиноамериканец оказался прошлым летом, перейдя из бразильского «Ред Булл Брагантино» за сумму в 10 млн евро. Футболист является воспитанником «Фламенго».