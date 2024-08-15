Вингер «Бенфики» Давид Нерес в ближайшее время может перейти в «Наполи».
Как утверждает журналист Фабрицио Романо, «Наполи» близок к покупке бразильского футболиста. Сообщается, что неаполитанцы увеличили свое предложение, которое должно устроить «Бенфику».
Ожидается, что 27-летний Нерес подпишет трудовой договор с «Наполи» на четыре года.
В прошлом сезоне Нерес принял участие в 35 матчах с учетом всех турниров, забил пять мячей и записал на свой счет десять результативных передач.
Согласно данным авторитетного портала Transfermarkt, стоимость игрока составляет 25 миллионов евро.
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