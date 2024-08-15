Полузащитник «Монако» Юссуф Фофана в ближайшее время перейдёт в «Милан». Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По данным источника, «Монако» согласился продать 25-летнего хавбека в Италию за 25 миллионов евро, сам футболист подпишет трудовой договор на четыре года с возможностью продления еще на один сезон.

Журналист отметил, что Фофана отправится в Милан для прохождения медицинского обследования в ближайшие 24 часа.

В прошлом сезоне Фофана провел 35 матчей во всех турнирах, забил четыре мяча и записал на свой счет четыре результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 30 млн евро.