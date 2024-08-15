Милик обратился к Щесны, покинувшему «Ювентус»

Нападающий «Ювентуса» Аркадиуш Милик отреагировал на уход из клуба голкипера Войцеха Щесны.

В среду туринский клуб официально объявил о прекращении сотрудничества с 34-летним польским вратарём – контракт был расторгнут по взаимному согласию сторон.

«Какая легенда. Так много воспоминаний и невероятных моментов вместе! Удачи в твоей следующей главе, брат», – обратился форвард к своему соотечественнику посредством социальных сетей.

Войцех Щесны провёл в «Ювентусе» семь лет. Сыграв 252 матча за «бьянконери» во всех соревнованиях, он пропустил 233 гола и 103 раза сохранил ворота в неприкосновенности.