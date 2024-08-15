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Чемпионат Италии. Серия А

Милик обратился к Щесны, покинувшему «Ювентус»

15 Августа 2024 • 04:52 Комментировать
Ювентус
...
Комо
19.08 21:45

Нападающий «Ювентуса» Аркадиуш Милик отреагировал на уход из клуба голкипера Войцеха Щесны.

В среду туринский клуб официально объявил о прекращении сотрудничества с 34-летним польским вратарём – контракт был расторгнут по взаимному согласию сторон.

«Какая легенда. Так много воспоминаний и невероятных моментов вместе! Удачи в твоей следующей главе, брат», – обратился форвард к своему соотечественнику посредством социальных сетей.

Войцех Щесны провёл в «Ювентусе» семь лет. Сыграв 252 матча за «бьянконери» во всех соревнованиях, он пропустил 233 гола и 103 раза сохранил ворота в неприкосновенности.

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Ювентус Войцех Щесны Аркадиуш Милик ещё теги

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