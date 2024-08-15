«Ювентус» закроет трансфер защитника «Милана» в течение 48 часов

Центральный защитник «Милана» Пьер Калюлю скоро примерит футболку «Ювентуса».

Сделка почти заключена, и в течение ближайших 48 часов туринский клуб надеется закрыть трансфер 24-летнего футболиста, докладывает журналист Джованни Альбанезе. Ранее сообщалось, что «старая синьора» арендует француза с возможностью выкупа.

Пьер Калюлю принадлежит «Милану» с 2020 года. На счету центрбека три забитых гола и три результативные передачи в 112 поединках за «россонери» во всех соревнованиях. Стоимость игрока оценивается порталом Transfermarkt в 20 млн евро.

В прошедшем розыгрыше Серии А «Милан» финишировал вторым, а «Ювентус» стал третьим.