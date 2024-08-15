​Фрей: «В 2022-м не «Милан» выиграл чемпионат - а «Интер» проиграл»

Бывший голкипер миланского «Интера» Себастьян Фрей, в 2001 году пропустивший шесть мячей от «Милана» в знаменитом 0:6, считает, что в 2022 году «Милан» стал чемпионом не за счёт своих заслуг, а за счёт неудачи «Интера». Тогда подопечные Симоне Индзаги уступили конкуренту два очка, проиграв ему в личной встрече и затем проиграв также и матч с «Болоньей» в конце апреля.

- В 2022 году не «Милан» выиграл чемпионат - а «Интер» его проиграл. И все это знают, - цитирует слова бывшего голкипера pianetamilan.it.

Новый сезон итальянского чемпионата Серии А начнётся уже на этой неделе, в субботу.