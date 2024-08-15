​Брайда: «Усилений «Милана» может не хватить»

Уже в конце этой недели стартует новый сезон итальянского чемпионата Серии А, но Арьедо Брайда, бывший функционер «Милана», скептически относится к шансам команды на успех. В интервью итальянскому изданию La Gazzetta Dello Sport Брайда признался, что усилений «Милана» вряд ли хватит для борьбы за чемпионский титул:

- Три усиления, пусть и качественных - этого мало. «Милан» должен усилиться в каждой линии, если он хочет взять Скудетто. Клубу нужен состав, в котором будут 22-24 качественных игрока, способных сыграть в основе. У «Милана» такого пока что нет, - цитирует слова Брайды источник.