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Чемпионат Италии. Серия А

«Милан» - лишь четвёртый вероятный претендент на Скудетто, считает Opta

15 Августа 2024 • 03:05 Комментировать

Авторитетный статистический портал Opta просчитал, у кого из команд итальянского чемпионата в настоящий момент наилучшие шансы на победу в грядущем сезоне. Безусловным лидером является миланский «Интер», действующий чемпион страны - вероятность того, что он выиграет снова, составляет 79,2%.

Любопытно, что второе место занимает «Аталанта» - 11,2 процента. Лишь третьим идёт туринский «Ювентус» - 4,2 процента. И лишь четвёртое место занимает победитель сезона 2021/2022 «Милан» - 1,8%.

Новый сезон итальянского чемпионата Серии А стартует уже в субботу, семнадцатого августа.


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