​Костакурта: «Такого лидера, как Мората, у «Милана» не было со времён Ибрагимовича»

Бывший футболист «Милана» Алессандро Костакурта считает Альваро Морату новым лидером команды и уверен, что он не уступает в своих лидерских качествах Златану Ибрагимовичу - человеку, который многое сделал для возрождения клуба в последние годы, а сейчас трудится в качестве администратора клуба. Костакурта пояснил, что ему импонирует:

- Мората настроен очень решительно, у «Милана» не было такого лидера со времён Ибрагимовича. Мората будет толкать команду вперёд, - цитирует слова Костакурты pianetamilan.it.

Алессандро Костакурта закончил свою карьеру в «Милане» в 2007 году.