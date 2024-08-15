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Чемпионат Италии. Серия А

«Милан» находится в шаге от подписания игрока сборной Франции

15 Августа 2024 • 01:22 Комментировать
Милан
...
Торино
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17.08 21:45

Полузащитник «Монако» Юссуф Фофана в ближайшее время перейдёт в «Милан».

25-летний футболист уже одобрил переход в стан «россонери», а недавно главный тренер итальянского гранда Паулу Фонсека открыто заявил о намерениях провернуть трансфер хавбека. Как сообщается в обновлённом отчёте инсайдера Фабрицио Романо, «Милан» находится в шаге от подписания Фофана. Клуб сделал улучшенное предложение по игроку сборной Франции – окончательное согласие «Монако» вот-вот будет получено.

Трансферная стоимость Юссуфа Фофана оценивается порталом Transfermarkt в 30 млн евро, но из-за истекающего следующим летом контракта стоимость сделки будет ниже.

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Милан Монако Юссуф Фофана трансферы футбола - лето 2024 ещё теги

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