«Милан» находится в шаге от подписания игрока сборной Франции

Полузащитник «Монако» Юссуф Фофана в ближайшее время перейдёт в «Милан».

25-летний футболист уже одобрил переход в стан «россонери», а недавно главный тренер итальянского гранда Паулу Фонсека открыто заявил о намерениях провернуть трансфер хавбека. Как сообщается в обновлённом отчёте инсайдера Фабрицио Романо, «Милан» находится в шаге от подписания Фофана. Клуб сделал улучшенное предложение по игроку сборной Франции – окончательное согласие «Монако» вот-вот будет получено.

Трансферная стоимость Юссуфа Фофана оценивается порталом Transfermarkt в 30 млн евро, но из-за истекающего следующим летом контракта стоимость сделки будет ниже.