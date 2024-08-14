Полузащитник «Фиорентины» Софьян Амрабат по-прежнему интересен мадридскому «Атлетико».

«Матрасники» давно фигурируют в числе претендентов на марокканца, однако не могли позволить себе подписание хавбека в прошлом. Теперь у мадридцев есть возможность осуществить сделку, и Диего Симеоне уже одобрил кандидатуру Амрабата, информирует журналист Санти Ауна. 27-летний игрок продолжает искать новый клуб после возвращения из аренды в «Манчестер Юнайтед».

По данным источника, услуги Софьяна Амрабата уже были предложены «Атлетико». Гранд Ла Лиги может начать трансферные переговоры до закрытия летнего окна.