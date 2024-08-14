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Симеоне одобрил трансфер экс-игрока «Манчестер Юнайтед» в «Атлетико» слухи

14 Августа 2024 • 23:35 Комментировать
Парма
...
Фиорентина
17.08 19:30

Полузащитник «Фиорентины» Софьян Амрабат по-прежнему интересен мадридскому «Атлетико».

«Матрасники» давно фигурируют в числе претендентов на марокканца, однако не могли позволить себе подписание хавбека в прошлом. Теперь у мадридцев есть возможность осуществить сделку, и Диего Симеоне уже одобрил кандидатуру Амрабата, информирует журналист Санти Ауна. 27-летний игрок продолжает искать новый клуб после возвращения из аренды в «Манчестер Юнайтед».

По данным источника, услуги Софьяна Амрабата уже были предложены «Атлетико». Гранд Ла Лиги может начать трансферные переговоры до закрытия летнего окна.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Фиорентина Диего Симеоне Софьян Амрабат трансферы футбола - лето 2024 ещё теги

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