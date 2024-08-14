Суперкомпьютер назвал чемпиона Италии – 2024/25

Стало известно, у какого итальянского клуба больше всего шансов на победу в предстоящем сезоне Серии А.

Телеграм-канал Opta Sports опубликовал шансы команд (в процентах) на чемпионский титул. По данным источника, с большой долей вероятности трофей снова достанется миланскому «Интеру» (78,6%), а вот второй кандидат на золото весьма неожиданный. Речь идет об «Аталанте», успех которой оценивается в 11,5%. Замыкает тройку «Ювентус» (4,3%).

Отмечается, что небольшие шансы на чемпионство имеют также «Милан» (1,9%), «Рома» (1,3%), «Болонья» (1%), «Лацио» (0,8%), «Наполи» (0,3%) и «Фиорентина» (0,2%).

Действующим чемпионом Италии является «Интер», который в прошлом сезоне оторвался от ближайшего преследователя на 19 очков.