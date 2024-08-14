Туринский «Ювентус» и опытный польский голкипер Войцех Щесны расторгли свой контракт по обоюдному согласию сторон. Об этом сообщает пресс-служба «бьянконери».

34-летний вратарь провёл в Турине последние семь лет карьеры. А в минувшем сезоне сыграл за «Юве» в 35 матчах. Вместе с командой Щесны трижды выиграл Серию А, а также взял трижды Кубок Италии и дважды Суперкубок. На протяжении карьеры также выступал за лондонский «Арсенал», «Брентфорд» и «Рому».

В последние дни слухи связывали польского голкипера с потенциальным переходом в итальянскую «Монцу» или «Аль-Наср» из Саудовской Аравии.