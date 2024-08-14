«Рома» отправила в новую аренду вингера Олу Сольбаккена. Новым клубом норвежца станет «Эмполи». В этом итальянским клубе вингер проведёт ближайший футбольный сезон.

Напомним, что в «Роме» Сольбаккен оказался зимой 2023 года, перейдя из норвежского «Будё-Глимт». После этого футболист дважды уходил в аренду. Сначала в греческий топ-клуб «Олимпиакос», а после в японский клуб «Урава Редс». Обе аренды произошли в рамках прошлого футбольного сезона.

Сольбаккену 25 лет. Игрок атаки оценивается порталом Transfermarkt в 2,5 млн евро. В активе футболиста 11 матчей за сборную Норвегии во всех турнирах.