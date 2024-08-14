​BitPanda - новый партнёр «Милана»

Итальянский «Милан» объявил о новом техническом партнёре, им стала компания Bitpanda - крупная европейская трейдинговая платформа, в том числе и под крипт-валюту.

Пресс-релиз «Милана» полон общих слов касательно этого сотрудничества, однако конкретики по поводу того, что именно принесёт это клубу, увы, нет. Представитель компании Эрик Демут, в свою очередь, объявил о том, что 500 миллионов поклонников клуба (так ли велико их количество, мы сказать не возьмёмся) станут потенциальными клиентами платформы.

Между тем новый сезон итальянского чемпионата начнётся уже на этой неделе, «Милану» предстоит сыграть с «Торино».