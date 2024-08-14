Дибала согласовал контракт с «Аль-Кадисией»

Нападающий «Ромы» Пауло Дибала согласовал контракт с командой из Саудовской Аравии. По информации от журналиста Санти Уна, аргентинский форвард договорился с «Аль-Кадисией» о трёхлетнем контракте. За оговорённый период нападающий должен заработать 45 миллионов евро.

Отмечается, что «Аль-Кадисия» в ближайшее время активирует сумму отступных в контракте Дибалы с «Ромой». Команда из Саудовской Аравии заплатит за аргентинского футболиста 12 миллионов евро.

В последнем розыгрыше чемпионата Италии нападающий отметился 13 голами и 9 результативными передачами. 30-летний Пауло ранее также выступал за туринский «Ювентус».