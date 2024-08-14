​«Перуджа» меняет владельца - Сантопадре отходит от дел

Итальянская «Перуджа» меняет владельца - Массимилиано Сантопадре спустя тринадцать лет владения клубом уступает его итало-аргентинскому консорциуму под руководством Хавьера Фарони.

- Я очень воодушевлен этим амбициозным проектом. Мы хотим вернуть «Перуджу» в высший свет итальянского футбола - туда, где она заслуживает быть. В 2025 году клуб встретит своё 120-летие и мы хотим, чтобы под стать дате были и результаты, - цитирует слова Фарони derbyderbyderby.it.

В последний раз «Перуджа» сыграла в Серии А в 2004 году. Напомним, что клуб является обладателем уникального достижения в Серии А - в сезоне 1978/1979 клуб прошёл весь сезон без поражений, но при этом не выиграл чемпионат, а занял второе место.